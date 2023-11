Kinga Korta w Dzień Dobry TVN zdradziła, że poród zaplanowany jest na połowę czerwca. Okazuje się, że gwiazda TVN i jej mąż wybrali już imię dla swojego dziecka. Jakie?

Nie będzie to polskie imię, Alexander to będzie drugie imię. Pierwsze imię będzie Grayson. To był pomysł mojego męża, nie było żadnych nieporozumień, decycja została podjęta bardzo szybko - przyznała Kinga Korta.