Ostatnie dni prezydent Andrzej Duda spędził w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Celem jego wizyty było podpisanie dokumentu o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Polski. Co ciekawe, Andrzejowi Dudzie towarzyszyła zarówno żona Agata, jak i córka Kinga! Trzeba przyznać, że to rzadkość - Kinga Duda nigdy nie brała do tej pory udziału w politycznych wizytach swoich rodziców.

Tymczasem jak się okazuje, oczy wszystkich były zwrócone właśnie na nią! Czy przyćmiła swoją mamę i Melanię Trump stylem? Zobaczcie poniżej!

Kinga Duda w Białym Domu

Nie jest żadną tajemnicą, że Agata Duda zawsze prezentuje się bardzo stylowo na wszystkich oficjalnych spotkaniach. W niczym nie ustępuje Melanii Trump, która ma na sobie stroje od światowej sławy projektantów. Okazuje się teraz, że Kinga Duda odziedziczyła po mamie wyczucie stylu!

Na spotkaniu w Białym Domu pokazała się w eleganckiej kremowej koszuli z wiązaniem przy dekolcie. Pierwszy raz mogliśmy zobaczyć ją też w mocniejszym makijażu - córka prezydenta umalowała swoje usta na czerwono, co dodało jej powagi.

Podoba się wam look Kinga Dudy?

Kinga Duda była bardzo elegancka na spotkaniu w Białym Domu

Prezydencka para spotkała się z Trumpami

Kto wyglądał najlepiej na spotkaniu w Białym Domu?

