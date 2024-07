Kim Kardashian swoich fanów potrafi zaskoczyć jak mało kto. Gwiazda niedawno zaprezentowała się całkiem nago na okładce jednego z amerykańskich magazynów, by później pokazać się w eleganckiej sesji w "Elle". Przypomnijmy: Najpierw pupa na wierzchu, a teraz kobieta z klasą. Kim na trzech okładkach Elle

Reklama

Celebrytka przyzwyczaiła też wszystkich, że zawsze ma na sobie kreacje z najlepszych domów mody i od światowych projektantów. Nie raz udowodniła, że potrafi wydać fortunę, by wyglądać obłędnie. Jednak Kim ponownie postanowiła zaskoczyć wszystkich i pokazała się w sukience, którą kupiła przez Internet za całe 19 dolarów, czyli około 70 złotych. Dobrała jednak do niej bardzo drogi płaszcz marki Max Mara. Mimo wszystko Kardashianka pokazała fankom, że nie trzeba przepłacać, by wyglądać dobrze.

A jak wam się podoba?

Zobacz: IKEA próbuje zarobić na pupie Kim. Pojawiła się zabawna reklama

Zobacz także

Reklama

Kim Kardashian na lotnisku: