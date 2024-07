Kim Kardashian lubi prowokować, o czym przekonaliśmy się już nie raz. Jednak jak się okazuje jest ona idolką kilka polskich gwiazd. Mistrzynią w kopiowaniu Amerykanki jest Marta Grycan. Ostatnio jednak to Monika Pietrasińska zdecydowała się na taką samą spódnicę jak Kardashianka. Zobacz: Kim Kardashian nosi ubrania polskiej projektantki! Takie same jak Monika Pietrasińska

Amerykańska gwiazda jednak nie daje o sobie zapomnieć, czego dowodem jest nowa okładka w australijskim Vogue''''u. Kardashian wygląda tam bardzo naturalnie z lekkim makijażem i mało wyzywającym strojem. Sama jest bardzo podekscytowana tą sesję. Całą aurę sukcesu zepsuł jej komentarz odnoszący się do jej wyglądu na zdjęciach z magazynu. Celebrytka twierdzi, że nie ma na twarzy ani grama kosmetyków, a jej włosy też nie sa stylizowane. Fani oczywiście nie uwierzyli w to, co napisała na Instagramie.

Na nieszczęście gwiazdy jej makijażysta, Mario Dedivanovic, dwa dni wcześniej zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym gwiazda jest bez makijażu i w makijażu. Rzeczywistość niestety pokazuje, że ktoś tutaj trochę koloryzuje, a na okładce Kim nie jest naturalna w 100%.

Jak lepiej w makijażu czy bez?

