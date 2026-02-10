Od głośnego rozstania Kanye Westa i Kim Kardashian fani zastanawiają się, komu uda się skraść serce amerykańskiej celebrytki. Później plotkowano na temat rzekomych adoratorów. Najbardziej sensacyjne okazały się wieści, według których Kim randkuje ze słynnym, brytyjskim kierowcą Formuły 1, Lewisem Hamiltonem. Co ciekawe, nie tak dawno spekulowano, że sportowiec randkował z Shakirą, gdy wokalistka rozstała się z Pique. Teraz wiemy jednak, że w pogłoskach o Kim i Hamiltonie jest ziarno prawdy. A może coś więcej! Para pokazała się podczas Super Bowl.

Kim Kardashian i Lewis Hamilton na Super Bowl. Pierwszy raz pokazali się razem

W niedzielę, 8 lutego Kim Kardashian i Lewis Hamilton po raz pierwszy pojawili się razem oficjalnie podczas Super Bowl na Levi’s Stadium. Oczywiście to jeszcze bardziej podgrzało plotki o ich relacji. Mnóstwo kamer skierowano właśnie w kierunku kierowcy F1 i celebrytki.

Warto przypomnieć, że o znajomości Hamiltona i Kardashian rozpisywał się brytyjski tabloid „The Sun”, w którym przypomniano, że gwiazdy poznały się dawno temu. Wówczas Kim była jeszcze związana z Kanye Westem, a Hamilton randkował z Nicole Scherzinger.

Ekspertka odczytała, o czym Kim Kardashian rozmawiała z Lewisem Hamiltonem

Kamery wychwyciły gwiazdę reality show i kierowcę F1 w trakcie meczu Seattle Seahawks kontra England Patriots. Siedzący na trybunach Kim Kardashian i Lewis Hamilton nagle pojawili się na transmisji. Fragment szybko stał się viralem. Nagraniom przyjrzała się ekspertka od czytania z ruchu warg, która zdradziła, o czym rozmawiała para.

Zdaniem Nicoli Hickling znanej z LipReader, sportowiec miał sugerować, że Kim Kardashian niedługo może poznać jego mamę. Wszystko wskazuje na to, że relacja gwiazd może być czymś więcej niż przelotnym romansem.

Nie zabieram każdej dziewczyny do mojej mamy. Chcę powiedzieć, że kiedyś ją poznasz, ona bardzo chce cię zobaczyć miał powiedzieć Hamilton.

Ekspertka skupiła się też na mowie ciała Kardashian i Hamiltona. Stwierdziła, że celebrytka zachowała się, jakby śmiała deklaracja kierowcy F1 trochę ją speszyła. Inna specjalistka na łamach „Daily Mail” przekazała, że była ukochana Kanye Westa chętnie flirtowała ze swoim towarzyszem, stosując technikę „gorąco-zimno”.

Najpierw widzimy pozę sugerującą pełne skupienie na rozmówcy, co w niewerbalnej komunikacji jest formą „pieszczoty” podczas randki. (...) Kim dodatkowo wysuwa czubek języka przy kąciku ust, co często odbierane jest jako gest zabawnego pożądania lub zainteresowania wyjaśniła Judi James.

Najpierw intensywne zainteresowanie, a potem nagłe odwrócenie wzroku. Po chwili dotyka włosów i zasłania twarz dłonią. To klasyczna technika „gorąco-zimno”, która ma przyciągnąć uwagę i sprawić, by druga osoba jeszcze mocniej zabiegała o sygnały zainteresowania dodała Judi James.

Kim Kardashian i Lewis Hamilton mają romans?

O rzekomym romansie Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona rozpisuje się „The Sun”. Tabloid twierdzi, że celebrytka znana z reality show oraz kierowca wyścigowy mieli spędzić sylwestra w Aspen na ekskluzywnej imprezie, którą zorganizowała Kate Hudson. Dziennikarze uważają, że para następnie pojechała do luksusowego hotelu w brytyjskim Cotswolds. Tam widziano gwiazdy m.in. w prestiżowym Estelle Manor, a później w Londynie.

To jeszcze nie wszystko. Według „The Sun” Kim i Hamilton mieli polecieć do Paryża i zatrzymać się w słynnym Le Bristol. Jeśli wierzyć plotkom, para spędza ze sobą mnóstwo czasu od Nowego Roku.

Zobacz także: Bad Bunny zachwycił na Super Bowl. Donald Trump ostro komentuje