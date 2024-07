Kim jest Sara Mannei. Zakupy Sary Mannei. Instagram Sary Mannei. Stylizacje Sary Mannei

1 z 9

Polskie gwiazdy kochają zakupy, a najlepiej jeśli mogą polecieć na nie za granicę - Mediolan, Londyn czy Berlin to ulubione miejsca rodzimych celebrytek. Oczywiście pozwolić mogą sobie na to nieliczni, bo mimo wszystko to wciąż wiążę się z dość dużymi kosztami. Tego problemu nie ma narzeczona Artura Boruca. Sara Mannei wraz z siostrami prowadzi bloga, na którym pokazuje stylizacje warte fortunę. Przypomnijmy: Dziewczyna Boruca wydaje miliony na zakupy! Czego to ona nie ma...

Ostatnio aspirująca celebrytka odwiedziła z ukochanym Paryż. Oczywiście spożytkowała ten czas na zakupy w najmodniejszych paryskich butikach, chwaląc się łupami na swoim Instagramie. Czego ona tam nie kupiła! Najwięcej uwagi przykuwa zdjęcie, na którym widać wypchane torby od Moschino i Louboutina. Można się tylko domyślać, że rachunki za te modowe cuda były naprawdę imponujące.

Tak Sara Mannei szalała w Paryżu - w galerii znajdziecie również zdjęcia innych jej zakupów z ostatnich tygodni: