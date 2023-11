Nikola Nadrowska może się pochwalić imponującą sylwetką. Nic nie przyszło jednak za darmo. Dziewczyna codziennie wylewa siódme poty na siłowni, aby utrzymać formę i móc zaprezentować ją na zawodach.

- Uwielbiam mieć cel, by konsekwentnie realizować go. Uwielbiam weryfikować pracę, a przede wszystkim robić coś dla siebie, by móc cieszyć sieę potem efektami patrząc w lustro - przekonuje Nikola na swoim Instagramie.