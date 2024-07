Marta Wierzbicka po porażce w "Tańcu z Gwiazdami" zniknęła z mediów. Media rozpisały się zaś o kryzysie w jej związku z Maciejem Zawadzkim. Aktorka nie komentowała doniesień tabloidów, a na oficjalnych imprezach pojawiała się razem z mężczyzną. Przypomnijmy: Szczupła Wierzbicka w sukni ślubnej. Zażegnała kryzys z narzeczonym

Kariera Marty w show-biznesie nabrała rozpędu od głośnej sesji w Playboyu. Później przyszedł czas na taneczne show. Wraz ze wzrostem popularności gwiazdy, zaczęło pojawiać się mnóstwo plotek na temat jej życia prywatnego. Gwiazda w końcu postawiła sprawę jasno - w rozmowie z "Show" przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, a niedawno zaręczyła się z Maćkiem. Para na razie nie planuje ślubu:

Wierzbicka opowiada również o ich wspólnym mieszkaniu na kredyt. Szczerze przyznała, że jej życie w niczym nie różni się od życia innych osób:

Jak wszyscy młodzi ludzie "ciśniemy", by spłacać kredyt. To ja wykańczałam mieszkanie, a po południu kiedy Maciek wracał z pracy (pracuje w firmie leasingowej), jechaliśmy do Ikei i kupowaliśmy stolik czy krzesło. Prowadzimy totalnie zwyczajnie życie - podkreśla