21 lipca odbył się pogrzeb syna Sylwii Peretti. Patryk Peretti wraz z trzema innymi młodymi mężczyznami zginęli w wypadku samochodowym na terenie Krakowa w nocy z 14 na 15 lipca. Sportowy renault mégane, którym poruszała się czwórka, wpadł w poślizg, następnie uderzył w słup i dachował. Kierowca oraz pasażerowie zginęli na miejscu. Znana z "Królowych życia" celebrytka straciła jedynego syna. Z oświadczenia menadżera wynika, że gwiazda jest obecnie w bardzo złym stanie. Obecnie może liczyć na wsparcie najbliższej osoby, jaka jej została, czyli męża. Kim jest Łukasz Porzuczek?

Sylwia Peretti dwa lata temu wyszła za Łukasza Porzuczka. Mąż wspiera gwiazdę

W miniony piątek Sylwia Peretti pożegnała syna. Tragiczny wypadek z udziałem m.in. Patryka Peretti odbił się szerokim echem w mediach i wywołał gorącą dyskusję. Wciąż odkrywamy kolejne szokujące fakty w tej sprawie. Zarówno na pogrzebie 24-latka, jak i trzech innych ofiar zdarzenia drogowego pojawiły się tłumy. Menadżer celebrytki znanej z "Królowych życia" poinformował, że kobieta "znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym".

W tym trudnym momencie Sylwia Peretti może liczyć na wsparcie męża. Gwiazda poznała Łukasza Porzuczka siedem lat temu. Mężczyzna długo walczył o zaufanie celebrytki. Podobno oświadczył się jej aż pięć razy. Wreszcie zdobył serce uczestniczki show TTV. Dwa lata temu para powiedziała sobie "tak". Jeśli wierzyć doniesieniom, ślub kosztował majątek. Ponoć zakochani wydali pięciocyfrową kwotę.

Zdaniem męża Sylwii Peretti większość ludzi nie ma pojęcia, jaką osobą tak naprawdę jest jego ukochana. Łukasz Porzuczek twierdzi, że tylko on ma okazję widzieć jej prawdziwą twarz. Uważa, że internauci wyciągają pochopne wnioski na temat jego żony.

Przez te wszystkie lata poznałem chyba wszystkie twoje oblicza, od wariatki po bizneswoman. Potrafisz kochać, śmiać się i płakać jak nikt inny. Wspierasz mnie codziennie nawet w momentach, kiedy wydawałoby się, że wszyscy by się poddali. Ludzie, widząc cię myślą, że jesteś wyniosłą pięknością, a tak naprawdę jesteś niezwykle uczuciową kobietą, ale o tym wie bardzo wąskie grono osób — napisał z okazji walentynek.

Co wiemy o Łukaszu Porzuczku? To prezes firmy zajmującej się oczyszczaniem obszarów lądowych i wodnych z materiałów wybuchowych. Choć jest biznesmenem z wieloma sukcesami na koncie, to w przeszłości doświadczył poważnego kryzysu.

W poprzedniej firmie wyprowadzono z niej pieniądze, moje pieniądze, wspólnik to zrobił. Trzy i pół miliona złotych, w gotówce, na rympał. [...] Milion zł położyłem na ratowanie tej spółki. [...] To był moment Sylwii, kiedy ona wiedziała, że ja jestem zadłużony na kilka milionów. Bez Sylwii nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Wiem, że gdyby nie ona, byłoby zupełnie inaczej. Mamy za sobą test zarówno związkowy, jak i biznesowy — powiedział w rozmowie z cyklu Duży w Maluchu.

