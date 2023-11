1 z 7

Bohaterem pierwszej części meczu Polska-Portugalia w ramach Ligi Narodów jest Krzysztof Piątek, któremu udało się strzelić gola już w 19. minucie! Kim jest 23-letni piłkarz, który już teraz nazywany jest następcą Roberta Lewandowskiego i to nie tylko ze względu na fizyczne podobieństwo? Czy ma dziewczynę? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Kim jest Krzysztof Piątek?

Krzysztof Piątek urodził się 1 lipca 1995 roku w Dzierżoniowie. Obecnie gra na pozycji napastnika we włoskim klubie Genoa. Wcześniej przez dwa lata grał dla Cracovii. Swoją karierę rozpoczynał zaś w Lechii Dzierżoniów. W 2018 roku znalazł się w kadrze seniorskiej na Mundialu w Rosji, ale ostatecznie nie dostał powołania do reprezentacji. Swój pierwszy mecz dla Polski zaliczył podczas spotkania towarzyskiego z Irlandią we wrześniu tego roku.

Czy ma dziewczynę? Zobacz na kolejnych stronach!

Zobacz: Klara Lewandowska u fryzjera! To najsłodsze, co dziś zobaczysz!