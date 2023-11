1 z 5

Anna Lewandowska razem z córeczką Klarą są w Warszawie i przygotowują się do dzisiejszego meczu Polski z Portugalią, który odbędzie się na Stadionie Śląskim. Anna Lewandowska wspomniała, że to ważny mecz jej męża - Robert zagra po raz 100. w reprezentacji Polski! Okazja jest wyjątkowa, więc trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Właśnie dlatego Anna Lewandowska zabrała Klarcię do... fryzjera! Zobaczcie zdjęcie z tej wizyty na kolejnej stronie. Gwarantujemy, że to będzie najsłodsza fotografia, jaką dziś zobaczycie!

