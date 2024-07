Magda Steczkowska z uporem i konsekwencją pracuje nad swoją pozycją w show-biznesie. Wydaje kolejne single, pokazuje się na większości imprez i odwiedza telewizje śniadaniowe, gdzie porusza najrozmaitsze tematy opowiadając czasami wzruszające historie. Przypomnijmy: "Było ciężko. Jadło się same bułeczki, czasem z masełkiem"

Dziś siostra Justyny była gościem w studio "Dzień Dobry TVN", gdzie zaprezentowała na scenie swój utwór "Odchodzę". Energetyczny występ Steczkowskiej z playbacku wypadł naprawdę dobrze, ale naszą uwagę zwrócił jeden szczegół. Wśród członków zespołu, wypatrzyliśmy w chórku Magdy jej... stylistę, Konrada Fado. Chłopak od lat współpracuje z gwiazdami i ubiera m.in. właśnie Steczkowską.

Co skłoniło Fado do debiutu w roli wokalisty? Z naszych źródeł wynika, że Konrad nie potrafi zawodowo śpiewać, więc być może zrobił to dla zabawy albo żartu? A może Magda chciała zaoszczędzić na statystach? Stylista żwawo tańczył i szalał na scenie. Trochę jak Angelika Fajcht i jej gra na gitarze. Zobacz: Najgorszy występ w historii Dzień Dobry TVN

Tak dzisiaj dorabiają styliści. Co o tym sądzicie?

