Od kiedy trafiła do show-biznesu, stale się pnie. Teraz jej kariera nabierze tempa, bo Karolina Gilon będzie prowadzić nowy show Polsatu.

Zawsze marzyło mi się prowadzenie dużego formatu w telewizji i właśnie teraz to się dzieje! – m.wi „Fleszowi” Karolina Gilon (29), która pod koniec sierpnia wyjeżdża do Hiszpanii, by kręcić zdjęcia do nowego show Polsatu „Love Island Polska”. Program ten zdobył ogromną popularność w Anglii – śledzi go tam blisko 3 mln widzów. I nic dziwnego, bo show pokazuje perypetie młodych ludzi, którzy chcą znaleźć miłość i przeżyć fantastyczną przygodę.

– Nie mamy zamiaru generować hejtu, chcemy, by przekaz był pozytywny. Wierzę, że dzięki niemu ludzie naprawdę odnajdą miłość, któa będzie trwać, gdy kamery już zostaną wyłączone – mówi nam Karolina.

