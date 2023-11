3 z 4

Gabi i Łukasz poznali się w pracy. Łączy ich wielka pasja do muzyki. Mówi się, że od jakiegoś czasu planują ślub. Do tej pory życiem gwiazdy media aż tak się nie interesowały, teraz to się na pewno zmieni! Czy przebiją popularnością Małgosię Rozenek i Radka Majdana?