Dominik Sadoch, o którym mówi się, że jest chłopakiem Igi Lis to wschodząca gwiazda modelingu. Pół roku temu po serii pokazów w Tygodniach Mody uplasował się na drugim miejscu w światowym rankingu portalu models.com. Dominik modelingiem zajmuje się od 15 roku życia i już jako nastolatek wyjeżdżał pracować za granicę. Zielone oczy, blond włosy, chłopięca sylwetka spodobały się w agencjach. Podczas wyjazdu do Japonii zrobił tak duże wrażenie na ludziach z modowej branży, że chcieli go zatrudniać u najlepszych i najbardziej znanych marek. Pracował między innymi dla Valentino, Diora, Gucci czy Lanvin. Na Instagramie ma już 39 tys. obserwujących! Zebraliśmy kilka zdjęć Dominika Sadocha z wybiegów i kampanii, w których brał udział jako model. Zobaczcie sami, kim zachwyca się świat i... Iga Lis :).

