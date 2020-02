Kim jest Ala w "M jak miłość"? Nowa aktorka dołączyła do obsady serialu!

Alicja Ostolska dołączyła do ekipy "M jak miłość". Młoda aktorka wcieli się w postać Ali, siostry zamordowanego policjanta Roberta. Dziewczyna będzie siostrzenicą proboszcza i to właśnie na plebanii w Grabinie zacznie pracę jako gosposia.

Okazuje się, że młoda aktorka już od dawna była wielką fanką "M jak miłość", a teraz ma okazję sama grać w popularnym serialu:

Byłam ogromną fanką "M jak miłość". Zaczęło się od tego, że siadałam z babcią przed telewizorem. Ja byłam zafascynowana każdym wątkiem. Powiem szczerze, że to było moje marzenie, więc teraz jestem najszczęśliwszą osobą na świecie – powiedziała Alicja Ostolska w rozmowie dla "Super Expressu".

Jaka będzie postać grana przez Alicję Ostolską w "M jak miłość"?

Alicja Ostolska do Emki dołączyła w 1496. odcinku. Kiedy na plebanii pojawił się Mateusz, zamiast księdza proboszcza trafił na jego siostrzenicę, która najwyraźniej uwielbia flirtować i onieśmieliła młodego Mostowiaka. To nie koniec podbojów pięknej Alicji! Jak informuje se.pl, dziewczyna prawdopodobnie wda się w romans z przystojnym policjantem Rafałem! Czy siostrzenica proboszcza będzie wiedziała, że jest on synem mordercy jej brata? Zapowiada się nowy i intrygujący wątek z nową bohaterką.

Kim jest Alicja Ostolska?

Alicja Ostolska dopiero zaczyna swoją przygodę z aktorstwem. 18-latka ma na swoim koncie udział w wielu reklamach. Wystąpiła też na deskach Teatru Polskiego w Warszawie, a teraz będzie można ją oglądać w najpopularniejszym serialu TVP2 „M jak miłość”.

fot. MTL Maxfilm

Aktorka od zawsze marzyła o zagraniu w "M jak miłość"