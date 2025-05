Uniwersytet Warszawski pogrążył się w głębokiej żałobie po ataku, do którego doszło tam 7 maja. Śmierć poniosła na miejscu jedna osoba, a druga została przetransportowana do szpitala. Za tę tragedię odpowiadać ma 22-letni student, który uczył się na tej uczelni. Co wiadomo na jego temat? Pojawiły się kolejne doniesienia, które szokują jeszcze bardziej.

Tragedia na Uniwersytecie Warszawskim

Wstrząsające wydarzenie miało miejsce 7 maja przed budynkiem Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w zespole kampusowym uniwersytetu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Doszło tam do brutalnego morderstwa. Sprawa wstrząsnęła całą społecznością akademicką. Życia została okrutnie pozbawiona 53-letnia pracownica uczelni, jak podają media, matka trójki dzieci. Ciężko ranny został także pracownik straży uniwersyteckiej, którego natychmiast przetransportowano do szpitala. Do ataku miało dojść ok. godz. 18:40.

Kim jest podejrzany o atak na Uniwersytecie Warszawskim?

W Wikipedii została utworzona specjalna strona, poświęcona tej tragedii. To tylko pokazuje jej ogromną skalę i dowodzi temu, że Polacy jeszcze długo o niej nie zapomną. Ze wspomnianej strony możemy dowiedzieć się, że policji szybko udało się schwytać sprawcę. Ma być nim 22-letni Polak, student 3-ego roku Wydziału Prawa i Administracji właśnie na Uniwersytecie Warszawskim.

Media zidentyfikowały go jako pochodzącego z Gdyni Mieszka R. Według relacji TVN24, sprawca tuż po ataku miał zachowywać się w irracjonalny sposób i powiedzieć o sobie, że jest "predatorem". Na ten moment nie wiadomo, dlaczego zdecydował się na tak okrutny czyn. Nie pojawiły się również żadne informacje dotyczące tego, czy kiedykolwiek w przeszłości 22-latek zachowywał się agresywnie.

Nie wyróżniał się ani w jedną, ani w drugą stron przekazał jedynie rektor uczelni.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak ogłosił 8 maja 2025 dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim.

Rafał Trzaskowski wstrząśnięty zdarzeniem na Uniwersytecie Warszawskim

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wyraził w mediach głębokie poruszenie tragedią, do której doszło na warszawskiej uczelni.

Wstrząsnęła mną informacja o makabrycznej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zamordowanej. Mam też nadzieję, że ranny w ataku mężczyzna, niosący pomoc, wróci do pełnego zdrowia przekazał.

Trwa śledztwo w sprawie zdarzenia, które ma pomóc ustalić dokładne okoliczności. Dotychczas pojawiły się informacje, jakoby 22-latka z równowagi miał wytrącić fakt, iż 53-letnia portierka nie chciała go wpuścić do środka. Po tym miał ją zaatakować.

Pracownicy uczelni łączą się w bólu z rodziną tragicznie zmarłej. Zadeklarowano również pomoc bliskim.

Kim był sprawca ataku na Uniwersytecie Warszawskim? Są nowe informacje

