"Say It Right", "I'm Like a Bird", czy "Morning After Dark", nie wspominając już o kultowej "Meneater", której słowa znają niemal wszyscy - piosenki Nelly Furtado śpiewał cały świat, a kanadyjska piosenkarka zachwycała nie tylko swoim głosem, ale również wyglądem. Piękna twarz, smukła sylwetka i sensualne teledyski z jej udziałem, sprawiały, że kobiety chciały wyglądać jak ona, a mężczyźni nie byli w stanie oderwać od niej wzroku. Dziś od wydania jej pierwszego albumu mija już ponad 20 lat. Niestety, ostatnia twórczość artystki odniosła ogromną porażkę, a Nelly Furtado postanowiła usunąć się z błysku fleszy. Co się z nią dzieje i jak wygląda dawna seks bomba? Niektórzy mogą się zdziwić, bo jest ona nie do poznania.

Co dzieje się z Nelly Furtado? Artystka nie przypomina dawnej siebie

Na swój sukces pracowała jak mrówka, a kiedy w końcu została dostrzeżona, szturmem podbiła światowe listy przebojów. Nelly Furtado ma na swoim koncie największe, muzyczne hity, liczne trasy koncertowe, sześć krążków i naprawdę pokaźną liczbę nagród i nominacji, której może pozazdrościć jej niejedna gwiazda. Choć na scenie ogrzewał ją blask jupiterów, jej życie nie zawsze przypominało romantyczny plan teledysku.

Pierwszym poważnym partnerem artystki był DJ Jaspere Gahunia, znany również jako Lil’ Jaz. Para poznała się w 2001 roku, a ich uczucie można określić jako szaleńczą, młodzieńczą miłość. Niestety, w ich związku nie zawsze było kolorowo. Ponoć jednym z ich największych problemów były kłótnie o to, kto powinien więcej zarabiać, a kto kogo wspierać karierze. Mimo tego Nelly Furtado zaręczyła się z muzykiem, a w 2003 cały świat już wiedział, że spodziewają się dziecka. Macierzyństwo nie pokrzyżowało jej artystycznych planów. Piosenkarka w końcu miała czas by zaszyć się w studiu i pracować nad swoim kolejnym albumem.

Sukces opłaciła rozstaniem. Po kilku miesiącach w jej życiu pojawił się jednak nowy mężczyzna - Demacio „Demo” Castellón, którego poznała dzięki współpracy z Timbalandem. Swoje romanse Nelly Furtado jednak zawsze trzymała z daleka od mediów i paparazzich, a także niechętnie o nich opowiadała. Niestety i ten związek nie przetrwał próby czasu, choć w 2008 roku para stanęła nawet na ślubnym kobiercu. Latem 2016 roku małżeństwo zdecydowało się na rozwód.

Nelly Furtado zajęła się własną karierą i w 2017 roku wypuściła kolejny album. Wtedy też gwiazda przeszła ogromną metamorfozę - ścięła włosy i przybrała na wadze, znacznie odbiegając od wizerunku, z którego wcześniej słynęła. "The Ride" nie odniósł jednak spodziewanego sukcesu, a wręcz przeciwnie. Właśnie wtedy gwiazda zdecydowała się na drastyczny krok i usunęła się z błysku fleszy, a z mediów społecznościowych zniknęły jej wszystkie zdjęcia.

Nowy wpis na jej Instagramie pojawił się dopiero w październiku 2020 roku i miał być wspomnieniem jej 20 lat na scenie. Niestety, do jej oficjalnych profili w mediach społecznościowych od tego czasu trafiały jedynie dawne fotografie. Co dziś dzieje się z Nelly Furtado?

Artystka w grudniu obchodziła 42 urodziny i nikt nie ma wątpliwości, że dzięki swoim hitom piosenkarka w dalszym ciągu może utrzymywać się z tantiem, a niektórzy spekulują również, że znalazła nową miłość. Jej wybrankiem ma być amerykański raper młodszy od niej o 12 lat - Hodgy Beats. Jaka jest prawda? Trzeba przyznać, że artystka wyjątkowo strzeże swojej prywatności. Trudno jednak nie zwrócić uwagi, że od czasów swojej świetności bardzo się zmieniła.

Choć wszyscy pamiętają Nelly za tych czasów, dziś wygląda zupełnie inaczej.

Po sportowej sylwetce i wizerunku atletycznej seksbomby nie ma już ani śladu.