Kiedy zostanie wprowadzony kolejny lockdown? Ile potrwa? Jest komentarz rządowego doradcy ds. walki z Covid-19

Prof. Andrzej Horban w rozmowie z TVP Info zdradził, kiedy władze w Polsce mogą wprowadzić całkowity lockdown! Doradca premiera dr. walki z pandemią koronawirusa nie ukrywa, że o dalszych obostrzeniach zdecyduje liczba zakażeń w tym tygodniu!

Profesor Andrzej Horban przyznał, że jeżeli wprowadzone do tej pory obostrzenia nie zatrzymają wzrostu zachorowań to musimy się liczyć z wprowadzeniem kolejnego lockdownu. Ile może potrwać?

W związku z rosnącą liczbą przypadków koronawirusa władze w Polsce wprowadziły wiele obostrzeń. Od kilku tygodni cały kraj znajduje się w strefie czerwonej, w której obowiązuje m.in. zakaz organizowania wesel, czy ograniczenia w branży gastronomicznej. Teraz chyba wszyscy zastanawiają się, czy wkrótce czeka nas całkowity lockdown?

Kiedy władze mogą wprowadzić kolejne obostrzenia? Prof. Andrzej Horban odpowiedział na to pytanie i zdradził, ile czasu może potrwać kolejny lockdown!

Ten tydzień znowu będzie decydował. Jeżeli się okaże, że te środki zaradcze w tej chwili podjęte, nie zdały egzaminu, nie zdały ze względu na sytuację, to jesteśmy już pół kroczku od zupełnego lockdownu i ten lockdown, to zamknięcie naszej aktywności potrwać musi w tym momencie około miesiąca - doradca premiera ds. COVID-19 powiedział w rozmowie z z TVP Info. - Jeżeli ta liczba rzeczywiście zacznie znowu rosnąć i dojdzie do bardzo niebezpiecznej granicy 30 tysięcy, to niewiele nam możliwości zostanie, trzeba będzie wprowadzać coś, co się nazywa pełen lockdown - dodał.

Myślicie, że jeszcze w tym tygodniu premier ogłosi lockdown? Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin w rozmowie z portalem money.pl zapewnia, że władze nie planują znaczących obostrzeń gospodarczych.

Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu. Osobna sprawa to czy nie zbliża się pora, by ograniczyć pozazawodową aktywność Polaków - Jarosław Gowin powiedział w wywiadzie dla money.pl. (...) - Wszystko wskazuje na to, że to kontakty towarzyskie i rodzinne są głównym źródłem zakażeń. To dodatkowy argument za moim stanowiskiem. Trzeba odrzucić lockdown gospodarczy, natomiast ograniczyć kontakty pozazawodowe - dodał.