Kiedy koniec zakazów?! Co z kinami i galeriami? "Być może część z nich pozostanie z nami na zawsze!"

Minister rozwoju podczas ostatniej konferencji prasowej odniosła się do pytań o to, kiedy przestaną obowiązywać obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa. Kiedy znów zostaną otwarte kina, restauracje czy salony kosmetyczne? Jadwiga Emilewicz w rozmowie z mediami nie ukrywała, że władze wciąż zastanawiają się, kiedy będziemy mogli przestać stosować się do zasad kwarantanny. Przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju głośno przyznała jednak, że niektóre nawyki być może nigdy nie będą już takie jak przed epidemią!

Kiedy zakończy się "narodowa kwarantanna"?

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi koronawirusa władze w Polsce już kilka tygodni temu wprowadziły wiele obostrzeń - zamknięto szkoły, kina, teatry i ograniczono działalność galerii handlowych. Pojawiły się apele, aby wychodzić z domu tylko w przypadkach gdy jest to konieczne. Podczas ostatniej konferencji prasowej minister rozwoju została zapytana, kiedy Polacy będą mogli wrócić do "normalności", kiedy zostaną otwarte kina, restauracje czy salony kosmetyczne?

O tym, kiedy to nastąpi, decydować będą warunki epidemiczne. A te warunki, oraz kolejne zaostrzenie, referuje i zgłasza pan minister zdrowia, Łukasz Szumowski- Radio ZET cytuje Jadwigę Emilewicz. Nie mówimy o żadnej dacie. Mówimy o wariantach i kolejności, w jakich powinny się one odbywać- dodała.

Ale czy w przyszłości zostaną zniesione wszystkie zakazy?

Wiemy o tym, że powrót do normalności nie nastąpi z dnia na dzień. To nie jest tak, że z dnia na dzień wrócimy do wszystkich naszych nawyków, jakie mieliśmy przed czasem pandemii. Być może część z nich pozostanie z nami na zawsze- minister rozwoju przyznała podczas konferencji.

Co o tym sądzicie? Stosujecie się do zasad "narodowej kwarantanny"?

