Kiedy zostaną otwarte galerie handlowe i salony fryzjerskie? Nieoficjalne ustalenia mediów! Władze ogłoszą łagodzenie obostrzeń?

Minister zdrowia ogłosi dziś luzowanie obostrzeń? Już za kilka godzin odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Adama Niedzielskiego, który ma poinformować Polaków, jakie obostrzenia będą obowiązywać po 25 kwietnia. Według nieoficjalnych ustaleń mediów władze planują łagodzenie restrykcji. Czy uczniowie wrócą do szkół, a galerie handlowe i salony fryzjerskie zostaną otwarte? Sprawdźcie, czego możemy się spodziewać!

Lockdown w Polsce został ostatnio przedłużony i ma obowiązywać do 25 kwietnia- wyjątkiem jest branża hotelarska która została zamrożona do 3 maja. Teraz chyba wszyscy zastanawiają się, czy podczas kolejnej konferencji prasowej władze ponownie ogłoszą wydłużenie lockdownu, czy jednak zacznie się luzowanie obostrzeń. Dziś ma się odbyć spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego po którym mamy dowiedzieć się, jakie zmiany już wkrótce zostaną wprowadzone. Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski rząd planuje luzowanie obostrzeń!

Wojciech Andrusiewicz przed kamerami mówił, że najmniej zakażeń jest w województwach: podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, a najwięcej zakażeń w województwie dolnośląskim i śląskim.

Wszystko wskazuje więc na to, że w środę po posiedzeniu rządowego zespołu możemy spodziewać się luzowania obostrzeń pod względem regionalnym- czytamy na wp.pl.

Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski od 26 kwietnia na dwa tygodnie zostaną otwarte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane, salony kosmetyczne i salony fryzjerskie. Minister zdrowia ma również ogłosić powrót dzieci z klas 1-3 do szkół w systemie hybrydowym. Media donoszą również, że najprawdopodobniej będzie możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu (do 50 osób).

A co z galeriami handlowymi? Portal money.pl informuje, że być może w okolicach 10 maja władze będą mogły otworzyć galerie handlowe.

Jak wynika z wyliczeń money.pl, gdyby dane dot. wykrytych infekcji w kolejnych dniach wciąż spadały, to już w okolicach 10 maja wrócilibyśmy do sytuacji ze stycznia tego roku- czytamy na portalu. Dlatego też branża usługowa i handlowa mogą się już powoli szykować do odmrożenia.