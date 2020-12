Straszne powikładnia po Covid-19! Wypadanie zębów to nie wszystko

Konsekwencje przechorowania COVID-19 mogą być naprawdę fatalne. Coraz częściej dowiadujemy się o poważnych powikłaniach, które wyrządza koronawirus. Jak alarmują naukowcy, mogą to być nawet problemy stomatologiczne, endokrynologiczne czy laryngologiczne! Według specjalistów, SARS-CoV-2 może wywołać nawet wypadanie zębów, pogorszyć nasz słuch, czy podnieść poziom cukru we krwi. Sprawdźcie szczegóły.

Powikłania po przechorowaniu koronawirusa. Naukowcy biją na alarm

Pandemia koronawirusa w dalszym ciągu sieje spustoszenie na całym świece. Na pewno każdy doskonale wie, jakie objawy i dolegliwości towarzyszą tej chorobie, jednak nie można też zapominać o powikłaniach, jakie COVID-19 zostawia po sobie.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", amerykańscy stomatolodzy alarmują, że pojawia się coraz więcej przypadków osób, które po przechorowaniu koronawirusa mają problem z uzębieniem. Według doktora Williama W. Li, prezesa Angiogenesis Foundation, amerykańskiej organizacji non profit, bardzo możliwe jest, że COVID-19 uszkadza naczynia krwionośne, które utrzymują zęby przy życiu. Z tego też względu ząb może wypaść nawet bez krwi i bez bólu.

Naukowcy cytowani przez "Wyborczą" badają również związek między COVID-19, a problemami ze słuchem. Szumy uszne czy dzwonienie w uszach występują nawet po ustąpieniu objawów choroby. Na razie jednak eksperci sprawdzają, czy rzeczywiście jest bezpośredni związek pomiędzy koronawirusem, a tego typu powikłaniami. Zapalenie ucha i inne dolegliwości otolaryngologiczne występują również przy innych infekcjach wirusowych.

To jednak nie wszystko. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", endokrynolodzy z Northwestern University zaobserwowali u chorych na koronawirusa wysokie wskaźniki hiperglikemii i insulinooporności. Specjaliści podejrzewają, że wirus może nawet wywołać nowy typ cukrzycy! Z tego też względu wysoki poziom cukru we krwi u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli z nim problemu, powinien być sygnałem do wykonania testu na obecność koronawirusa.

Kolejnymi niepokojącymi powikłaniami po COVID-19 są zakrzepy. Jak informuje gazeta, niektóre badania wykazały, że aż 40 proc. pacjentów, którzy ciężko przeszli koronawirusa mają tego typu problemy zdrowotne. To niestety niesie za sobą dalsze konsekwencje zdrowotne, jak np.: ryzyko udaru, uszkodzenia płuc czy zawał serca.

