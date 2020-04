Kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkół? To pytanie zadają sobie wszyscy rodzice uczniów, którzy od kilku tygodni nie chodzą do szkoły. Podczas ostatniej konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia dowiedzieliśmy się, że władze planują stopniowe odmrażanie gospodarki, które ma być prowadzone w etapach. W trzecim etapie znoszenia obostrzeń pojawiła się informacja powrocie dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków.

Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach szkolnych 1-3 przy ustalonej maksymalnej liczbie dzieci w sali.

Czy to oznacza również, że dzieci wkrótce rozpoczną naukę w szkole i zakończy się nauczanie zdalne? Najnowsza wypowiedź wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz nie jest zbyt optymistyczna..,

Co z nauką w szkołach?

W związku z pandemią koronawirusa władze już kilka tygodni temu wprowadziły wiele obostrzeń- zamknięto wówczas szkoły, przedszkola i żłobki, a dzieci rozpoczęły nauczanie zdalne. Czy teraz w związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń władze chcą otworzyć szkoły? Kiedy dzieci będą mogły wrócić do placówek oświatowych?

Szkoły w pełnym rytmie nauki prawdopodobnie w tym roku już nie wrócą do swojej działalności- Jadwiga Emilewicz powiedziała dziś w programie Onet Rano. (...) W dalszych etapach mówimy o opiece organizowanej w szkołach i przedszkolach dla dzieci, po to, żeby wtedy, kiedy handel oraz usługi zostaną uruchomione w większym stopniu, żeby rodzice mogli wrócić do pracy- dodała.

Rodzice i uczniowie z pewnością zastanawiają się, czy w związku z obecną sytuacją rok szkolny zostanie przedłożony i jak w ogóle będzie wyglądać klasyfikacja dzieci do następnej klasy- czy będzie automatyczna dla każdego ucznia? Minister edukacji rozwiał wszelkie wątpliwości!

Zdecydowana większość uczniów i tak nie ma problemu żeby uzyskać promocję. Jeżeli nauczyciel dostarcza materiały, różnymi sposobami kontaktuje się z uczniem, to na czym polega niemożność uczenia się? To tak naprawdę często kwestia chęci lub nie. W każdej metodzie nauczania to od współpracy nauczyciela z uczniami zależy czy są efekty, czy nie. Nauczyciele mają autonomię, w każdej szkole jest wewnętrzny system oceniania, według którego nauczyciele oceniają uczniów- Dariusz Piontkowski zdradził w Radiu Plus.

A co minister edukacji powiedział o ewentualnym przedłużeniu roku szkolnego?

Na siłę przedłużanie roku szkolnego nie będzie służyło wcale poszerzaniu wiedzy i umiejętności uczniów. Uczniowie też potrzebują odpoczynku. Sama realizacja podstawy programowej nie jest akurat celem najważniejszym, któremu należy poświęcić wszystkie inne elementy. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów jest zdecydowanie ważniejsze. Na razie nie mamy planów przedłużania zajęć i roku szkolnego- minister mówił w Radiu Plus.

Przypominamy, że na chwilę obecną nauka w szkołach zawieszona jest do 26 kwietnia.

Nie wiadomo, czy w tym roku szkolnym dzieci będą mogly wrócić do szkoły.

Czy uczniowie do końca roku szkolnego będą uczyć się zdalnie?