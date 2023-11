Po środowej mszy za Tomasza Mackiewicza, Małgorzata Sulikowska udzieliła wywiadu portalowi sportowefakty.pl. Krewna himalaisty wyznała, że pogodzenie się z sytuacją utraty bliskiej osoby w tak nietypowych okolicznościach, jest bardzo trudne.

Gdy ktoś umiera, to widzimy jego ciało, jest akt zgonu. W tej sytuacji dzieje się to tysiące kilometrów stąd i w górę. Jest to totalna abstrakcja. Trudno jest to przeżyć, w ogóle rozpocząć żałobę, uwierzyć, że Tomek już nie pojawi się w naszych drzwiach - powiedziała Sulikowska.