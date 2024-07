Wytwórnia wstrzymuje wydanie nowej płyty Haliny Mlynkovej? Jak napisała gazeta "Fakt", wytwórnia nie wierzyła, że artystka wyda płytę z hitami.

Poprzednia płyta nie odniosła piorunującego sukcesu, singiel też nie stał się wielkim hitem. Wygląda na to, że jako wokalistka Halina się wypaliła. Ludzie lubili „Czerwone korale”, ale to, co robi solo, nie zachwyca. Lepiej jej wychodzi konferansjerka niż muzyka – zdradziła gazecie osoba związana z wytwórnią wokalistki. – Wykreślono jej płytę z planu na ten rok, zobaczymy co dalej – dodaje nasze źródło Faktu.

Na informacje Faktu zareagowała wytwórnia płytowa Universal Music Polska i wydała w tej sprawie oświadczenie.

Halina Mlynkova jest priorytetową artystką Universal Music Polska. Przesunięcie premiery pyty artystki na przyszły rok spowodowane zostało jej zobowiązaniami z "The Voice of Poland", licznymi koncertami i projektami. Tym samym Universal Music Polska dementuje jakoby inne powody miały wpływ na decyzję związaną z przesunięciem premiery albumu - czytamy w oświadczeniu nadesłanym do Party.pl.

To dobra wiadomość dla wszystkich fanów Haliny. W przyszłym roku na pewno można się spodziewać jej nowej płyty. Ale najpierw przed nami sylwester. Artystka zaśpiewa we Wrocławiu na imprezie TVP.

