Kiedy zostaną otwarte siłownie i kluby fitness?! W końcu padła wstępna data! 

Jadwiga Emilewicz w najnowszym wywiadzie zdradziła, kiedy możemy spodziewać wprowadzenia czwartego etapu odmrażania gospodarki! Czy wkrótce znów będziemy mogli wybrać się na siłownię i do klubu fitness? Minister rozwoju w rozmowie z Radiem Zet podała wstępną datę! Jadwiga Emilewicz dodała przy okazji, że niewykluczone, że jeżeli liczba osób zakażonych koronawirusem zacznie gwałtownie wzrastać, to będziemy musieli znów wprowadzić wiele obostrzeń.

Odmrażamy gospodarkę, patrzymy co dzieje się z ilością nowych zakażeń i jeżeli ich liczba wzrasta nadmiernie, to nie będziemy się wahać i wrócimy do stanu sprzed. Komunikujemy to w uczciwy sposób- w rozmowie z Radiem Zet powiedziała Jadwiga Emilewicz.