To już niemal konie 12. edycji programu "Rolnik szuka żony"! 7 grudnia wielki finał, w którym dowiemy się, jak pary funkcjonowały przez ostatnie miesiące i kto zdecydował się, aby dalej rozwijać swój związek. Tymczasem fani randkowych programów nie mają się czym martwić, bo już w styczniu kolejna edycja programu "Żona dla Polaka" Będzie się działo!

Kiedy finał 12. edycji "Rolnik szuka żony"?

Finał programu „Rolnik szuka żony” zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Agnieszka zdecydowanie odrzuciła prośbę Krzysztofa, który chciał już oficjalnie stworzyć związek. Z kolei kandydatka Rolanda wycofała się z programu, tłumacząc, że mężczyzna nie był tym, za kogo się podawał. W sieci trwa gorąca dyskusja, fani spekulują, że przetrwają maksymalnie dwie pary: Julia i Arek oraz Weronika i Gabriel.

Widzowie z niepokojem czekają na finałowy odcinek, który pokaże, jak potoczyły się losy bohaterów show po kilku miesiącach od ostatnich randek. Wielki finał 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" już w niedzielę 7 grudnia o godzinie 21:25. To wtedy wyjaśnią się losy uczestników i dowiemy się, która z par faktycznie nadal jest razem!

TVP żegna "Rolnika" i szykuje nowy hit, czyli „Żona dla Polaka”

Telewizja Polska oficjalnie zapowiedziała nowy sezon programu „Żona dla Polaka”, który ma zastąpić „Rolnik szuka żony” w ramówce. Nowe odcinki pojawią się na początku 2026 roku, a miejsce akcji przenosi się do Toronto, czyli największego miasta w Kanadzie. Show ponownie opowie historie Polaków mieszkających za granicą, którzy szukają miłości.

Pierwszy sezon programu „Żona dla Polaka” cieszył się sporą popularnością, ale ostatecznie okazało się, że żadna z par nie przetrwała, a kontrowersji nie brakowało. Czy w 2. sezonie będzie podobnie? Start programu już w styczniu i teraz nie tylko mężczyźni będą poszukiwać partnerek, ale po raz pierwszy pojawi się również kobieta.

Kim są uczestnicy 2. edycji „Żony dla Polaka”?

Wśród uczestników nowej edycji 'Żony dla Polaka", który startuje już w styczniu 2026 roku, znalazła się kobieta. 47-letnia Dorota prowadzi własny biznes w branży kosmetycznej, a prywatnie jest mamą dwóch synów. W programie poszukuje silnego, opiekuńczego partnera, któremu nie brakuje poczucia humoru. Jej główne pasje to taniec, pilates, kino i wrestling.

Mężczyźni, którzy będą rywalizować o serca kandydatek to Maciej „Matt”, czyli 54-letni Polak z Tarnowa, który od trzech dekad mieszka w Kanadzie i jest cukiernikiem z zamiłowania, który zrezygnował z korporacyjnego życie. Kolejnym uczestnikiem jest Maciej z Gdyni, czyli menedżer projektów w międzynarodowej firmie, pasjonat motoryzacji i sportów walki. Ostatni uczestnik 2. edycji programu "Żona dla Polaka" to Wojciech, 43-letni menedżer bankowy, który w Kanadzie mieszka od dziecka. Kocha muzykę elektroniczną i sport.

Będziecie oglądać program "Żona dla Polaka"?

