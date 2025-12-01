Najnowszy odcinek programu "Rolnik szuka żony" wywołał ogromne emocje, zwłaszcza za sprawą relacji między Agnieszką a Krzysztofem. Uczestnik, licząc na pogłębienie ich więzi, zaproponował Agnieszce, by oficjalnie zostali parą. Niestety, kobieta odmówiła, argumentując, że nie jest jeszcze gotowa na taki krok. Z kolei kandydatka Rolanda ostatecznie zrezygnowała i wróciła do domu, twierdząc, że rolnik okazał się zupełnie innym człowiekiem. U pozostałych par sytuacja wyglądała dobrze, ale najnowszy zwiastun finałowego odcinka nie napawa optymizmem. Internauci już podejrzewają, które pary lub para po zakończeniu 12. edycji "Rolnik szuka żony" będą razem?

Co wydarzy się w wielkim finale 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”?

Zbliżający się finał programu "Rolnik szuka żony" zapowiada się emocjonująco. Losy uczestników po kilku miesiącach znajomości potoczyły się różnie: jedni odnaleźli miłość, inni zdecydowali się na zakończenie relacji. Widzowie z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, które pary przetrwały próbę czasu. W sieci produkcja zaskoczyła zwiastunem z finałowego odcinka 12. edycji "Rolnik szuka żony", a w opisie czytamy:

I choć dla was odcinek finałowy już za tydzień, to w rzeczywistości od randek dzielą go miesiące pielegnowania realcji. To dość czasu, żeby związek rozkwitł. Albo usechł, jako róża na pustyni. Jak będzie tym razem? Widzimy się w niedzielę!

A kto pojawił się w zwiastunie "Rolnika"? Zamyślony Krzysztof, poruszone kandydatki Rolanda i Gabriela oraz roześmiana Julia z Arkiem. Wygląda na to, że nie wszystkie relacje przetrwały, a Weronika zaskakuje słowami: Ciężko się to ogląda. Z kolei Mateusz w finale wyzna: Rozmawialiśmy o tym, czy kontynuować tę relację. Trzeba przyznać, że będzie się działo. Jesteście ciekawi, co wydarzyło się u uczestników przez ostatnie miesiące? W finale wszystko się wyjaśni!

Internauci spekulują, ile par pozostanie razem po ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony"

Pod nowym nagraniem z finału 12. edycji "Rolnik szuka żony" pojawiło się mnóstwo komentarzy, a widzowie już zastanawiają się, które pary przetrwały. Jak wiadomo, sytuacja między uczestnikami zmieniała się z odcinka na odcinek, a jak wyglądają związki po kilku miesiącach? Jeden z fanów "Rolnika" zapytał:

Czuję, że będzie ciekawy odcinek. Jak myślicie ile będzie par ? - napisał jeden z internautów

Internauci już spekulują na podstawie nagrania opublikowanego przez produkcję, które pary w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" ogłoszą, że kontynuują relację. Najwięcej widzów typuje dwie pary Julię i Arka oraz Weronikę i Gabriela, jednak pojawiają się głosy, że będzie to tylko jedna para.

Dwie - Gabriel z Weroniką i Arek z Julką.

Trzy chyba.

Na dzień dzisiejszy myślę, że że trzy pary są w związkach, ale czy mam rację ?to się o okaże!

Jedna para jest ze sobą a reszta to flaki z olejem tak jak się ciężko to oglądało.

Już teraz ogromne wsparcie od widzów płynie dla Krzysztofa. Widzowie nie mają wątpliwości, że jego smutne oczy podczas rozmowy z Martą Manowską świadczą o tym, że Agnieszka jednak najprawdopodobniej zakończyła ich relację.

Szkoda Krzysia. Ma strasznie smutne oczy.

Wszyscy widzowie od początku wiedzieli jaki będzie finał tej relacji tylko on do końca wierzył, że Agnieszka się otworzy na uczucie

Czekacie na finałowy odcinek "Rolnik szuka żony"?

