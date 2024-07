1 z 11

Bradley Cooper obchodzi 41. urodziny

Bradley Cooper świętuje dziś 41. urodziny! Popularny amerykański aktor, który zasłynął m.in. dzięki roli w filmie komediowym "Kac Vegas", od lat jest bożyszczem kobiet. Fanki na całym świecie wprost szaleją na jego punkcie! W 2011 roku magazyn "People" ogłosił go "najseksowniejszym mężczyzną świata". Nic dziwnego, że aktor randkował z najatrakcyjniejszymi kobietami show-biznesu, jak Jennifer Lopez, Renee Zellweger, Cameron Diaz, Scarlett Johansson i kilka innych piękności.

Choć gwiazdor przekroczył już magiczną granicę czterdziestu lat, to wcale nie traci uroku filmowego amanta! Niedawno wziął udział w rozbieranej sesji zdjęciowej dla jednego z magazynów. Swój udział w rozbieranych fotkach tłumaczył leczeniem kompleksów. Jednak nam trudno w to uwierzyć - zawadiacki uśmiech, seksowny zarost, niebieskie oczy i umięśniona sylwetka... no cóż Drogie Panie, trzeba to przyznać, wciąż do niego wzdychamy. Nie możemy się jedynie zdecydować, w jakiej wersji lubimy go najbardziej...

