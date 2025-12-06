Bartosz Opania, ceniony polski aktor znany z ról w takich produkcjach jak „Historia kina w Popielawach”, „Daleko od okna”, „Wkręceni” oraz przede wszystkim jako doktor Witek Latoszek w serialu „Na dobre i na złe”, kilka lat temu niespodziewanie zniknął z ekranów. Jego decyzja o wycofaniu się z życia publicznego zaskoczyła fanów i środowisko aktorskie.W 2021 roku Opania wyznał w rozmowie z "Super Expressem", że zmagał się z ciężką depresją, która „bardzo dużo mu zabrała”. Apelował o empatię i uwagę wobec osób cierpiących na tę chorobę, podkreślając jej przewlekły i wyniszczający charakter. To właśnie depresja była głównym powodem jego nagłego zniknięcia z mediów i aktorstwa.

Powrót Bartosza Opani na ekrany w 2023 roku

Po dłuższej nieobecności Bartosz Opania wrócił do pracy w 2023 roku. Wystąpił w serialu „Przyjaciółki” oraz w komedii „Miłość jak miód”, dostępnej na platformie Netflix. Jego powrót został ciepło przyjęty przez widzów, którzy z radością zobaczyli go ponownie na ekranie. Dla wielu fanów był to znak, że aktor przezwyciężył swoje problemy i znów gotów jest dzielić się swoim talentem. Po latach milczenia, aktor zdecydował się wrócić nie tylko do aktorstwa, ale także do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jego obecność w popularnych produkcjach stanowiła znaczący krok w kierunku pełnego powrotu do życia zawodowego.

Aktor został żołnierzem i wspiera uchodźców z Ukrainy

Bartosz Opania nie ograniczył się jedynie do powrotu do aktorstwa. Po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażował się w pomoc uchodźcom. W wywiadzie dla programu „Dzień Dobry TVN” opowiedział, że uczestniczył w protestach przed ambasadą Rosji i odnowił swoją przysięgę wojskową. Na co dzień Opania służy w 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Podkreślił, że jako żołnierz czuje moralny obowiązek, by wspierać osoby dotknięte wojną.

Naszym obowiązkiem jako żołnierzy jest to, by ci, którzy tam walczą, mieli pewność, że ich rodziny są zaopiekowane - mówił w wywiadzie.

Bartosz Opania - gwiazda serialu "Na dobre i na złe"

Popularność Bartosza Opani sięgnęła szczytu dzięki roli w serialu "Na dobre i na złe", w którym wcielił się w postać doktora Witka Latoszka. Jego interpretacja tej roli zdobyła uznanie widzów i krytyków, czyniąc z niego jednego z najbardziej lubianych aktorów serialowych w Polsce.

Opania jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Już na początku swojej kariery zdobywał uznanie, otrzymując nominację do nagrody Orła za rolę Józefa Andryszka w filmie „Historia kina w Popielawach”.

Dziś, po przejściu przez życiowy kryzys, Bartosz Opania ponownie zachwyca publiczność swoim talentem i zaangażowaniem - nie tylko jako aktor, ale również jako żołnierz i człowiek niosący pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Zobacz także: Bartosz Opania wygląda jak milion dolarów. Pojawił się na premierze filmu "Miłość jak miód"

Bartosz Opania Artur Zawadzki/REPORTER EastNews

Bartosz Opania fot. Artur Zawadzki/REPORTER EastNews

Bartosz Opania fot. Engelbrecht/AKPA

Bartosz Opania fot. Gałązka/AKPA