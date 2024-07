Nie tylko polscy kibice mieli w czwartek powody do szczęścia. Polskie wioślarki Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj zdobyły złoty olimpijski medal. Podobnego wyczynu dokonała reprezentacja Fidżi w siedmioosobowym rugby. W finale pokonali Wielką Brytanię 43-7 i było to pierwsze złoto w historii sportu na Fidżi.

Złoty medal dla rugbistów uszczęśliwił cały kraj, a rodacy zwycięskich sportowców wybiegli na ulice, by świętować. Nigdy wcześniej żaden sportowiec z Fidżi nie stanął na najwyższym stopniu olimpijskiego podium. Nic więc dziwnego, że zamknięto sklepy i szkoły, a mieszkańcy Fidżi, niewielkiej wyspy na Oceanie Spokojnym, po obejrzeniu zwycięskiego meczu zaczęli tańczyć, śpiewać i wznosić okrzyki na cześć swoich bohaterów. Zwycięski mecz na miejscowym stadionie narodowym oglądało 4 tysiące widzów.

ANZ Stadium, Suva was going off as #Fij won gold too, @JarrydHayne pic.twitter.com/lTq7A992gm

— FIJI NSW Cup Bid (@FijiNSWCupBid) August 12, 2016