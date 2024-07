Kelly Osbourne na imprezę medialną w Los Angeles ubrała się w rzeczy z popularnych sieciówek. Gwiazda wybrała sukienkę z H&M i sandałki na obcasie z Aldo. A wszystko w popularnym ostatnio zestawieniu bieli z czernią.

Reklama

Mimo, że córka Ozziego nie wyglądała nadzwyczajnie to doceniamy, że na czerwonym dywanie nie pokazuje się jedynie w kreacjach wielkich projektantów, ale również w takich, do których dostęp ma większość miłośniczek mody na świecie. To potwierdza, że nie tylko rzeczy kosztujące fortunę będą pasować na wielkie wyjście.

Czyżby Kelly podobnie jak księżna Katarzyna promuje nowy trend wśród gwiazd?

Reklama

jm