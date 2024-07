Data urodzenia: 26 października 1967 r.

Znak zodiaku: Skorpion

Zawód: piosenkarz country, gitarzysta

Reklama

Rodzice Keith'a Urbana byli miłośnika mi kultury amerykańskiej, w tym również muzyki country. Keith Urban w wieku 6 lat zaczął grać na gitarze, a mając 8 lat dał pierwszy koncert.

W 1992 roku Keith Urban opuścił Australię i wyemigrował do USA robić karierę. Po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Capitol Records nagrał trzy solowe albumy i odniósł wielki sukces. Zdobył dwukrotnie nagrodę Grammy.

Najbardziej znane płyty Keith'a Urbana to: Golden Road, Be Here, Love, Pain & the Whole Crazy Thing.

Reklama

W 2006 roku Keith Urban poślubił znaną australijską aktorkę Nicole Kidman. Ma z nią córeczkę Sunday Rose.