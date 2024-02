We wtorkowe popołudnie media obiegła smutna wiadomość o śmierci brytyjskiego cenionego aktora Ewena MacIntosha. Gwiazdor miał zaledwie 50 lat, ale już od jakiegoś czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi i jeszcze niedawno informował za pomocą mediów społecznościowych, że to będzie trudny czas. Dziś informację o śmierci z serialu "The Office" przekazał Ricky Gervais, twórca hitu telewizyjnego.

Ewen MacIntosh ogromną rozpoznawalność zyskał za sprawą roli Keitha w brytyjskiej wersji serialu "The Office". Choć aktor pojawiał się jeszcze w takich hitach jak "Lobster" czy "Puls pod stopami", to jednak udział w "The Office" okazał się strzałem w dziesiątkę. Aktor studiował aktorstwo na Uniwersytecie Theatre Company w Edynburgu i na swoim koncie miał też udział w grupie teatralnej. Dziś media obiegła wiadomość o śmierci Ewena MacIntosha.

Extremely sad news. The very funny and very lovely Ewen Macintosh, known to many as 'Big Keith' from The Office, has passed away. An absolute original. RIP. pic.twitter.com/Hhd3zkRVMs

— Ricky Gervais (@rickygervais) February 21, 2024