Podczas konferencji prasowej All in for #mygirls adidas Ewa Chodakowska, która jest ambasadorką akcji była ponownie ubrana od stóp do głów w adidas Originals. Na konferencji pojawiła się również Patricia Kazadi, która również wybrała ciuchy tej marki.

Ewa Chodakowska wybrała bluzę marki w modny egzotyczny print. Odcienie niebieskiego świetnie komplementują jej urodę. Zaś Patricia Kazadi wybrała bluzę w zabawny print z ptakami Kakadu. Obie bluzy kosztują tyle samo, a jest to ok. 299 złotych.

Podobają się wam?

Zobaczcie więcej zdjęć z konferencji prasowej All in for #mygirls: