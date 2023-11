1 z 7

Kayah na Sopot Top of the Top Festiwal

Kayah dała świetny występ na Sopot Top of the Top Festival! Artystka udowodniła swoją wielką klasę, charyzmę i umiejętność zjednywania sobie publiczności. Kayah na sopockiej scenie zagrała kilka swoich najlepszych utworów. Nie zabrakło hitowego kawałka "Prawy do lewego" oraz nowego singla artystki "Po co". Kayah porwała publikę nie tylko fenomenalnym koncertem, ale również spektakularną stylizacją.

Zobacz też: Plejada gwiazd na Sopot TOP Of The TOP Festival: Kayah, Kasia Kowalska, Anna Wyszkoni, Cleo i inni

Zobacz fotogalerię!

Polecamy: Allan Krupa na festiwalu w Sopocie. Ale czas spędza nie tylko z mamą, zobaczcie tę zgrabną blondynkę