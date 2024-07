1 z 10

Mija właśnie rok odkąd Katie Holmes zdecydowała się na rozwód z Tomem Cruisem. Gwiazda miała dość życia kontrolownego przez scjentologiczną sektę, do której należał jej mąż, a przede wszystkim chciała chronić ich córkę, Suri. Po rozstaniu Katie i Suri zaczęły życie na nowo.

Zobacz: Uśmiechnięta Katie Holmes idzie z córką do kina

Aktorka stara się wieść możliwie jak najzwyklejsze życie, a jej córka chodzi teraz do katolickiej szkoły, z dala od scjentologicznych treningów i nauk. Ostatnio paparazzi przyłapali Kate i Suri przed ich nowojorskim apartamentem. Nie sposób nie zauważyć, że córka gwiazdy rośnie jak na drożdżach i jest już naprawdę dużą dziewczynką. Jedynie co się nie zmienia to fakt, że obecność fotografów bardzo ją irytuje.

Zobaczcie Katie Holmes z córką w Nowym Jorku: