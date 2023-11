Reklama

Joanna Jarmołowicz w serialu "M jak miłość" gra postać Katii, pięknej Gruzinki, która namieszała w życiu Pawła. Okazuje się, że to nie koniec ich wspólnej historii. Niedawno dziewczyna wyznała Zduńskiemu miłość i przyczyni się to tego, że Julka go zostawi. Aktorka zdradziła Party.pl, czego możemy spodziewać się w najbliższych odcinkach serialu. Nie uwierzycie, do czego posunie się dziewczyna, aby zdobyć ukochanego.

Koniecznie obejrzyjcie wideo!

Zobacz: M jak miłość: Magda dowie się o romansie Anki i Budzyńskiego, a oni... zostaną rodzicami!

Joanna Jarmołowicz na premierze filmu "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3"

ONS

Reklama

Joanna Jarmołowicz na konferencji Kogel Mogel 3