Kate Rozz po rozstaniu z Piotrem Adamczykiem wróciła do Francji, gdzie spędza zdecydowanie większość swojego czasu. Okazjonalnie jednak pojawia się w Polsce, głównie na dużych pokazach mody zaprzyjaźnionych projektantów i zawsze olśniewa kreacją.

Ostatnio dużo zainteresowanie media poświęcają byłemu partnerowi Rozz - Adamczyk związał się bowiem z Weroniką Rosati i wszystko wskazuje na to, że para jest już ze sobą od kilku miesięcy. Kate gościła ostatino w programie "Kobiecym Okiem", gdzie została poproszona o komentarz na temat tych doniesień.

Jeśli plotki się potwierdzą, to jedyne, co mi zostaje, to życzyć dwójce ludzi szczęścia - skomentowała krótko w rozmowie z "Kobiecym Okiem".