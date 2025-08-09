Książę William detronizuje księżną Kate jako ulubieńca Brytyjczyków

Kate pierwszy raz od lat musi przełknąć gorzką porażkę. Wszystko przez Williama
Po raz pierwszy od lat księżna Kate nie jest już najpopularniejszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Nowy sondaż pokazuje, że na szczyt rankingu wskoczył książę William, cieszący się 74% pozytywnych opinii. Zmiana nastąpiła po roku pełnym osobistych wyzwań i dodatkowych obowiązków przyszłego króla.
Księżna Kate, od momentu ślubu z księciem Williamem w 2011 roku, zdobywała coraz większe uznanie i miłość Brytyjczyków. Często porównywana do tragicznie zmarłej księżnej Diany, uchodziła za symbol ciepła i wyjątkowej więzi z ludźmi. Jeszcze w lutym 2025 roku utrzymywała pierwsze miejsce w rankingu popularności, a tuż za nią plasował się jej mąż.
Sytuacja jednak się zmieniła. Najnowszy sondaż pokazuje, że to książę William zdobył tytuł najbardziej lubianego członka rodziny królewskiej, z poparciem na poziomie 74%.
Wyniki dla całej rodziny królewskiej również okazały się pozytywne. 59% Brytyjczyków uważa monarchię za korzystną dla kraju, 54% za dobrą inwestycję, a 47% odczuwa dumę z faktu istnienia monarchii.
Książę William podbił serca Brytyjczyków
Książę William cieszył się sympatią publiczności od najmłodszych lat. Początkowo popularność zawdzięczał swojej matce, księżnej Dianie, jednak z czasem sam stał się ikoną. W latach 90. i na początku XXI wieku był określany mianem międzynarodowego „heartthroba”, a jego ślub z Kate Middleton dodatkowo umocnił jego pozycję w oczach opinii publicznej.
Przełom nastąpił w minionym roku, gdy książę musiał zmierzyć się z chorobą swojej żony. W tym czasie przejął większą liczbę oficjalnych obowiązków i samodzielnie reprezentował rodzinę królewską. To właśnie wtedy Brytyjczycy mieli okazję zobaczyć bardziej osobistą, a nawet wrażliwą stronę przyszłego monarchy.
Księżna Kate straciła sympatię przez nieobecność?
Choć księżna Kate nadal pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci w rodzinie królewskiej, ostatnie miesiące zmieniły układ sił w rankingu. Jej mniejsza aktywność publiczna, spowodowana problemami zdrowotnymi, sprawiła, że William znalazł się w centrum uwagi mediów i opinii publicznej.
To właśnie on stał się symbolem stabilności i siły rodziny królewskiej w trudnym okresie. Jego postawa, łącząca obowiązkowość z empatią, przyciągnęła do niego nowych sympatyków i w efekcie zapewniła mu pierwsze miejsce w rankingu popularności.
Brytyjczycy wciąż kochają rodzinę królewską
Sondaż potwierdza, że ogólny wizerunek monarchii w Wielkiej Brytanii pozostaje pozytywny. Ponad połowa badanych uważa instytucję monarchy za wartą utrzymania, a blisko 60% podkreśla jej znaczenie dla kraju.
Choć w ostatnich latach rodzina królewska mierzyła się z licznymi kryzysami wizerunkowymi, obecne dane pokazują, że Brytyjczycy wciąż dostrzegają w niej wartość i rolę w życiu publicznym. Zwycięstwo księcia Williama w rankingu popularności może dodatkowo wzmocnić pozycję monarchii w nadchodzących latach.
