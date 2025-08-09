Książę William detronizuje księżną Kate jako ulubieńca Brytyjczyków

Księżna Kate, od momentu ślubu z księciem Williamem w 2011 roku, zdobywała coraz większe uznanie i miłość Brytyjczyków. Często porównywana do tragicznie zmarłej księżnej Diany, uchodziła za symbol ciepła i wyjątkowej więzi z ludźmi. Jeszcze w lutym 2025 roku utrzymywała pierwsze miejsce w rankingu popularności, a tuż za nią plasował się jej mąż.

Sytuacja jednak się zmieniła. Najnowszy sondaż pokazuje, że to książę William zdobył tytuł najbardziej lubianego członka rodziny królewskiej, z poparciem na poziomie 74%.

Wyniki dla całej rodziny królewskiej również okazały się pozytywne. 59% Brytyjczyków uważa monarchię za korzystną dla kraju, 54% za dobrą inwestycję, a 47% odczuwa dumę z faktu istnienia monarchii.

Książę William podbił serca Brytyjczyków

Książę William cieszył się sympatią publiczności od najmłodszych lat. Początkowo popularność zawdzięczał swojej matce, księżnej Dianie, jednak z czasem sam stał się ikoną. W latach 90. i na początku XXI wieku był określany mianem międzynarodowego „heartthroba”, a jego ślub z Kate Middleton dodatkowo umocnił jego pozycję w oczach opinii publicznej.

Przełom nastąpił w minionym roku, gdy książę musiał zmierzyć się z chorobą swojej żony. W tym czasie przejął większą liczbę oficjalnych obowiązków i samodzielnie reprezentował rodzinę królewską. To właśnie wtedy Brytyjczycy mieli okazję zobaczyć bardziej osobistą, a nawet wrażliwą stronę przyszłego monarchy.

Księżna Kate straciła sympatię przez nieobecność?

Choć księżna Kate nadal pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci w rodzinie królewskiej, ostatnie miesiące zmieniły układ sił w rankingu. Jej mniejsza aktywność publiczna, spowodowana problemami zdrowotnymi, sprawiła, że William znalazł się w centrum uwagi mediów i opinii publicznej.

To właśnie on stał się symbolem stabilności i siły rodziny królewskiej w trudnym okresie. Jego postawa, łącząca obowiązkowość z empatią, przyciągnęła do niego nowych sympatyków i w efekcie zapewniła mu pierwsze miejsce w rankingu popularności.

Brytyjczycy wciąż kochają rodzinę królewską

Sondaż potwierdza, że ogólny wizerunek monarchii w Wielkiej Brytanii pozostaje pozytywny. Ponad połowa badanych uważa instytucję monarchy za wartą utrzymania, a blisko 60% podkreśla jej znaczenie dla kraju.

Choć w ostatnich latach rodzina królewska mierzyła się z licznymi kryzysami wizerunkowymi, obecne dane pokazują, że Brytyjczycy wciąż dostrzegają w niej wartość i rolę w życiu publicznym. Zwycięstwo księcia Williama w rankingu popularności może dodatkowo wzmocnić pozycję monarchii w nadchodzących latach.

