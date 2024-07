Kate Moss znowu zaszalała na imprezie! Supermodelka w towarzystwie męża i przyjaciół wyszła z klubu, chwiejnym krokiem wsiadła do taksówki i… pojechała do kolejnego klubu!

Wesoła ekipa nie przestawała się bawić nawet w samochodzie. Po całonocnej balandze i zwiedzaniu okolicznych pubów Kate Moss dopiero nad ranem wróciła do domu.

Supermodelka już nie raz została przyłapana przez paparazzi w takim stanie. Zobaczcie jak się bawi Kate Moss!

