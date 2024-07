Fotografowie Mert Alas i Marcus Piggott stworzyli grudniową okładkę magazynu Vogue Paris, na której widzimy Kate Moss w kreacji Balmain. Modelka została wystylizowana na Ziggiego Stardusta, czyli jedno z artystycznych wcieleń Davida Bowiego.



Nic by w tym ciekawego nie było, gdyby nie fakt, że Kate Moss w 2003 roku na majowej okładce brytyjskiego Vogue’a również wcieliła się w tę postać!

Reklama

Ziggy Stardust, to jedna z najbardziej specyficznych ikon popkultury lat 70. To on jest najpopularniejszą postacią stylu glamrock!





Jak myślicie, czy to zbieg okoliczności, czy Kate Moss jest po prostu podobna do artysty?

Poniżej okładka Vogue UK z maja 2003 roku.

jm



Reklama