Wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów Kate Hudson! Międzynarodowa gwiazda ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się dziecka - i to właśnie dlatego starała się na początku unikać publicznych wyjść na imprezy oraz przestała być aktywna na portalach społecznościowych.

Zobacz: Dakota Johnson jest w ciąży? Zdjęcia sylwetki

NIESPODZIANKA! Jeśli zastanawialiście się, dlaczego byłam ostatnio nieobecna na moich profilach, to dlatego, że nigdy nie czułam się jeszcze tak źle! To był najcięższy pierwszy trymester ze wszystkich moich ciąż. Boomerangi przyprawiają mnie o mdłości. Superzoom to świetny sposób na zaprowadzenie mojej głowy do toalety. Od zdjęć jedzenia na Instagramie myślę zbyt wiele, a przez Insta Stories jestem jeszcze bardziej wykończona niż byłam. Jeśli widzieliście mnie gdzieś uśmiechającą się i udającą, że wszystko jest ok... kłamałam! Ale przeszłam przez to wszystko i na nowo odkrywam uroki insta i snapa. Chcieliśmy utrzymać tę ciążę w tajemnicy tak długo, jak było to możliwe. Teraz puchnę! I coraz trudniej to ukryć i szczerze, ukrywanie tego jest znacznie bardziej męczące niż ujawnienie tego! Moje dzieci, Danny, ja i cała rodzina jesteśmy bardzo podekscytowani - napisała Kate Hudson na swoim Instagramie.