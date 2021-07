Katarzyna Cichopek w ultra kobiecym stroju kąpielowym. Gwiazda "M jak miłość" pokazała idealną figurę

Katarzyna Cichopek w sezonie wakacyjnym każdą wolną chwilę spędza na wyjazdach, a ostatnio również na aktywnym wypoczynku. Gwiazda "M jak miłość" na początku sezonu razem z rodziną wyjechała na Dominikanę, ostatnio odpoczywała na Mazurach, a teraz przyszedł czas na polskie góry. Po górskich wędrówkach, którymi Katarzyna Cichopek pochwaliła się ostatnio przyszedł czas na relaks w Spa. Aktorka w czarnym bikini prezentuje się jak milion dolarów. Zobaczcie sami!

Katarzynyna Cichopek w ultra kobiecym stroju kąpielowym za 1 tys. zł

Katarzyna Cichopek już od jakiegoś czasu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje swoje stylizacje, zdradza, co się dzieje na planie "M jak miłość", pokazuje swoje treningi i relacje z podróży. Niedawno aktorka spędziła czas w górach i oprócz wycieczek zaprezentowała też chwilę relaksu. Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie zrobione na basenie w czarnym, jednoczęściowym kostiumie kąpielowym marki La Reveche, króry kosztuje 1,2 tys. zł

Me time 🧖🏻‍♀️ #spaday - napisała wymownie Katarzyna Cichopek o czasie spędzonym w hotelowym Spa.

Zdjęcie Katarzyny Cichopek zachwyciło jej fanki i wygląda na to, że zakup tego stroju kąpielowego to był strzał w dziesiątkę. Gwiazda zebrała same pozytywne komentarz, a niektórzy piszą wprost, że wygląda jak milion dolarów.

Pięknie. Super strój 😍 Pani Kasiu wygląda Pani w tym stroju jak MILION DOLARÓW 😍 Pieknie Pani wygląda. I śliczny strój kąpielowy

Katarzynyna Cichopek na urlopie w polskich górach znalazła czas dla siebie i wybrała się do Spa. Aktorka opublikowała urocze zdjęcie z basenu, a cała uwaga skupiła się na idealnej figurze gwiazdy w kobiecym kostiumie kąpielowym marki La Reveche.

Instagram / @katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek, odkąd zdecydowała się zmienić styl życia na zdrowszy i sporo schudła, bardzo chętnie prezentuje swoją idealną sylwetkę na Instagramie. Zdjęcia gwiazdy "M jak miłość" w bikini już na stałe zagościły na jej profilu.