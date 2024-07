1 z 8

Serwis PoznajGwiazde.pl we współpracy z Fundacją "Dr Clown" od dłuższego czasu angażuje gwiazdy do akcji, w której można wylicytować z nimi elegancką kolację. Dochód przeznaczany jest oczywiście na cele charytatywne, a wśród znanych i lubianych nie brakuje chętnych, aby wspomóc szczytną inicjatywę. Przypomnijmy: Skromna i naturalna Socha na charytatywnej imprezie. Wraca do formy

Teraz do grona gwiazd, które zdecydowały się na udział w akcji dołączyła Katarzyna Zielińska. Ciężarna aktorka pojawiła się na kolacji z dwójką fanów, którzy wylicytowali spotkanie ze swoją ulubioną gwiazdą. Kasia nie miała też oporów, aby pozować z czerwonym nosem - symbolem Fundacji "Dr Clown". Zielińska tym razem pokazała się w czarnej czerni, która dość skutecznie maskowała jej ciążowe kształty.

Zobaczcie zdjęcia ze spotkania: