Wczoraj wieczorem w warszawskim Soho Factory odbył się pokaz najnowszej kolekcji Tomaotomo. Choć był to dopiero drugi pokaz Tomasza Olejniczaka, przyciągnął on całą plejadę rodzimych gwiazd, a pokaźna część z nich pokazała się w kreacjach gospodarza wieczoru. Przypomnijmy: Prawie 50 gwiazd na wielkim pokazie Tomaotomo

Wśród nich znalazły się dwie przyszłe mamy - Katarzyna Zielińska i Anna Wendzikowska. Aktorka przestała już ukrywać ciążowy brzuszek, a w czerwonej kreacji wręcz go podkreślała, dumnie pozując do zdjęć. Do tej pory Kasia raczej zasłaniała się torebką lub odpowiednio ustawiała, ale wydaje się, że czuję się już na tyle komfortowo, że nie zamierza dłużej tego robić.

Anna z kolei wciąż stawia na dość obszerne kreacje, spod których ciężko dopatrzyć się jakichkolwiek krągłości. Podobnie było wczoraj - dziennikarka postawiła na długą, obszerną białą sukienkę do ziemi, do której dobrała pudrową ramoneskę. Brzuszka być może nie widać, ale Wendzikowska w ciąży promienieje i to da się już zauważyć na pierwszy rzut oka.

Zobaczcie zdjęcia Zielińskiej i Wendzikowskiej z pokazu Tomaotomo: