Katarzyna Zielińska w bordowym płaszczu

Katarzyna Zielińska przyłapana przez paparazzi

Katarzyna Zielińska postawiła płaszcz w kolorze tego sezonu - bordo! Aktorka została przyłapana przez fotoreporterów podczas spaceru po Warszawie. Kasia po raz kolejny udowodniła, że nawet na co dzień wygląda świetnie! Naszym zdaniem głęboka barwa czerwonego wina doskonale jej pasuje, przełamując tym samym stereotyp, że rudowłose panie powinny unikać wszelkich odcieni czerwieni. Spod płaszcza Kasi możemy dostrzec prostą, granatową sukienkę. Stylizację dopełniły klasyczne czarne szpilki, kryjące rajstopy w tym samym kolorze oraz brązowa torebka listonoszka. A do tego modne okulary przeciwsłoneczne. Świetny jesienny look! Brawo, Kasia!

