Katarzyna Wołejnio i Rinke Rooyens rozstali się?! We wtorek rano pojawiła się informacja, że producent i gwiazda znana z programu "Żony Hollywood" nie są już parą. Informacja ta jest o tyle zaskakująca, że jeszcze niedawno zakochani widziani byli razem na weselu Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana.

Reklama

Rinke Rooyens i Kasia Wołejnio rozstali się?

Okazuje się jednak, że to tylko plotka. Ostatnie kilka Kasia Wołejnio i Rinke Rooyens spędzili w Amsterdamie. W poniedziałek wrócili do Polski i są zaskoczeni doniesieniami na temat ich związku. Podobno partnerka Rinke Rooyensa nie mogła znieść, że ma on wciąż kontakt ze swoją byłą ukochaną, Malwiną Wędzikowską, która pracuje jako stylistka przy "The Voice of Poland" - programie przez niego produkowanym. Tylko w Party.pl Kasia Wołejnio zdementowała plotki na temat kryzysu w związku:

Cieszę się, że Rinke ma dobry kontakt z byłymi partnerkami i że mogą razem pracować. Ja z natury nie jestem osobą zazdrosną, też utrzymuję kontakt z byłymi partnerami i z niektórymi obecnie współpracuję.

Czy Kasia i Rinke pasują do siebie?

Zobacz także

Zobacz: Rinke Rooyens zachwycony Małgorzatą Rozenek: "Z Małgosią mam jedną rzecz wspólną". Jaką?

Katarzyna Wołejnio i Rinke Rooyens są nadal razem!

ons.pl

Kasia Wołejnio zdementowała plotki!

Rinke Rooyens w swoim programie Rinke za kratami - (środa 22.05 w Polsacie).