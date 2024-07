1 z 9

Katarzyna Sowińska trenuje w parku

Katarzyna Sowińska została przyłapana przez paparazzi! Gwiazda wybrała się na trening do parku rowerem. Zabrała ze sobą matę do ćwiczeń. Kasia Sowińska wykonała kilka ćwiczeń rozciągających oraz kilka pozycji jogi. Fotoreporterom udało się uwiecznić piękność podczas samotnego wypadu do parku. Polecamy: Joga dla początkujących, czyli buduj siłę mięśni przez medytację

Zobaczcie zdjęcia z treningu Kasi Sowińskiej! Ależ ona jest sexy! Wiedzieliście, że jest taka wysportowana? Tylko na nią spójrzcie! Czyżby zamierzała konkurować z Anną Lewandowską i Ewą Chodakowską? ;)

Zobacz też: Katarzyna Sowińska na stałe wróci do Polski? Teraz będzie pracować z Edytą Górniak!