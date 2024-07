1 z 8

Katarzyna Skrzynecka z córką w centrum handlowym

Katarzyna Skrzynecka wraz z córeczką Alikią zostały przyłapane w jednym w centrów handlowych. Aktorkę sfotografowano podczas zakupów. Alikia to żywa i śliczna czteroletnia dziewczynka! Pozowała mamie do zdjęć na świątecznych dekoracjach. Widać było, że lubi, gdy mama ją fotografuje! Uśmiechała się, robiła minki i ustawiała w różnych pozach. Następnie mama zabrała Alikię do kącika zabaw dla dzieci, a później na obiad. To był ich dzień tylko dla dziewczyn. ;) Zobaczcie ich słodkie zdjęcia!

Zobacz też: Jak Katarzyna Skrzynecka poświęca się dla córki? Będziecie zdziwieni!